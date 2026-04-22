Oggi si svolge la 90ª edizione della Freccia Vallone, secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. La corsa si svolge in Belgio e prevede un percorso che culmina sul tradizionale Mur de Huy, una salita iconica del percorso. Tra i favoriti c’è il ciclista che punta a vincere sul famoso muro, mentre gli orari di trasmissione e i dettagli sul percorso sono stati annunciati. La gara sarà trasmessa in televisione, offrendo agli appassionati un’occasione di seguire questa classica delle corse in bicicletta.

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena oggi l’edizione numero 90 per la Freccia Vallone, con il solito spettacolo sul tradizionale Mur de Huy. Manca purtroppo Tadej Pogacar, campione uscente, ma la sfida per il successo sarà comunque bellissima. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Primo tratto in linea che prevede Côte De Trasenster (3,3 km al 4,8%) e Côte des Forges (1,3 km al 7,8%) nei primi 40 chilometri. Poi strada sempre mossa prima di arrivare a Modave, preludio del classico circuito finale da percorrere per tre volte introno a Huy, lungo 37.2 km...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Paul Seixas vuole primeggiare sul Mur de Huy

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