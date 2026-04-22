Oggi va in onda la seconda tappa del Trittico delle Ardenne, la 90ª edizione della Freccia Vallone. La corsa si svolge sul percorso tradizionale con il tratto finale sul Mur de Huy, una salita iconica. Tra i favoriti, il ciclista brasiliano Paul Seixas si presenta come principale candidato alla vittoria. L’evento viene trasmesso in diretta televisiva, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Tutto pronto per il secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena oggi l’edizione numero 90 per la Freccia Vallone, con il solito spettacolo sul tradizionale Mur de Huy. Manca purtroppo Tadej Pogacar, campione uscente, ma la sfida per il successo sarà comunque bellissima. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 PERCORSO. Primo tratto in linea che prevede Côte De Trasenster (3,3 km al 4,8%) e Côte des Forges (1,3 km al 7,8%) nei primi 40 chilometri. Poi strada sempre mossa prima di arrivare a Modave, preludio del classico circuito finale da percorrere per tre volte introno a Huy, lungo 37.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Freccia Vallone 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Paul Seixas grande favorito sul Mur de Huy

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