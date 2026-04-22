Paul Seixas, membro del team Decathlon CMA CGM, ha vinto la 90ª edizione della Freccia Vallone, una classica di 200 km con partenza da Herstal e arrivo al Mur de Huy. Dopo aver descritto un percorso di progressione lenta, Seixas ha staccato gli avversari nell’ultima salita, conquistando la vittoria con un margine consistente. Un anno fa, il ciclista francese seguiva la corsa solo in tv.

Il francese Paul Seixas, rappresentante del Decathlon CMA CGM Team, ha vinto la 90ma edizione della Freccia Vallone, con partenza da Herstal ed arrivo al Mur de Huy dopo 200 km, staccando tutti i rivali nell’ascesa conclusiva ed imponendosi praticamente per distacco. L’ emozione del transalpino, al primo successo in questa corsa: “ Innanzitutto devo ringraziare i compagni per tutto il lavoro che hanno fatto. Sono felice di aver concretizzato tutti i loro sforzi. E’ una vittoria straordinaria, un anno fa guardavo in tv questa corsa. Abbiamo cercato di fare il ritmo di squadra all’inizio della salita, io ho cercato di mettermi nella miglior posizione possibile e ho attaccato ascoltando le mie sensazioni a poche centinaia di metri dalla fine “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas: “Ho cercato prima di fare una lenta progressione. Un anno fa guardavo la corsa in tv”

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