Paul Seixas alla sua prima Strade Bianche | Spero di essere lì quando inizierà la battaglia è una corsa tecnica

Paul Seixas corre per la prima volta alla Strade Bianche, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. Dopo aver vinto due gare questa stagione, la Volta ao Algarve e la Faun Ardeche Classic, il ciclista francese si prepara ad affrontare un percorso tecnico e impegnativo. La sua partecipazione è molto attesa, e lui stesso spera di essere in posizione per la battaglia quando la corsa entrerà nel vivo.

La stagione del ciclismo internazionale è senza dubbio iniziata nel nome di Paul Seixas. Il talento francese ha già conquistato due vittorie nella Volta ao Algarve e nella Faun Ardeche Classic, dimostrandosi molto competitivo sia nelle classiche sia nelle tappe di montagna. Adesso per il classe 2006 c’è da affrontare per la prima volta la Strade Bianche. La corsa toscana propone un percorso con tratti piuttosto duri ed il transalpino dovrà prestare molta attenzione ai momenti decisivi se vuole puntare ad un piazzamento di spessore. Ai microfoni di Cyclingpronet, il corridore della Decathlon CMA CGM ha così commentato il suo straordinario inizio di stagione: “È un sogno avere già due vittorie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paul Seixas alla sua prima Strade Bianche: “Spero di essere lì quando inizierà la battaglia, è una corsa tecnica” L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite. Leggi anche: Tadej Pogacar al debutto stagionale: “Strade Bianche una delle mie corse preferite, spero di essere pronto” Tutto quello che riguarda Paul Seixas. Temi più discussi: L'anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la Francia; Decathlon CMA CGM, cambia il programma di Paul Seixas? Il talentino francese potrebbe correre il Tour de France; Seixas, numeri da fenomeno a 19 anni. Può lottare subito con Pogacar?; FAUN ARDECHE CLASSIC. IMPRESA SOLITARIA DI SEIXAS SULLE STRADE DI CASA: 6° PIGANZOLI. L’anti-Pogacar sbarca alla Strade Bianche: Paul Seixas, il 19enne che già fa sognare la FranciaDiciannove anni, ma pedala già come un ciclista che appartiene da tempo all’élite. E alla Strade Bianche di sabato 7 marzo, Paul Seixas potrebbe trovarsi davanti al primo vero esame della sua carriera ... ilfattoquotidiano.it Seixas replica i tempi di scalata di Poga?ar: 'In salita ho dato il minimo indispensabile'Il fenomeno nuovo del ciclismo francese ha sbalordito tutti con una prestazione straordinaria nella Faun Ardeche Classic ... it.blastingnews.com Strade Bianche 2026 Tadej Pogacar Paul Seixas, Isaac del Toro Thomas Pidcock, Ben Healy, Lennert van Eetvelt #StradeBianche x.com Sarà Tour o non sarà La questione Paul Seixas tiene banco nel ciclismo francese. - facebook.com facebook