Freccia Vallone 2026 | la startlist e chi parteciperà Paul Seixas vuole il primo successo in una Classica

Domani si svolge la Freccia Vallone 2026, seconda tappa del Trittico delle Ardenne. La corsa si concluderà come di consueto sul Mur de Huy, dove si decideranno le sorti della gara. La startlist comprende vari ciclisti di rilievo, tra cui Paul Seixas, alla ricerca del suo primo successo in una Classica. La competizione si svolge in un percorso ricco di salite e si preannuncia combattuta fino all’ultimo chilometro.

Secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne. In scena domani la Freccia Vallone, con il consueto finale sul Mur de Huy che risulterà decisivo. Mancano Tadej Pogacar, campione in carica, e Remco Evenepoel, vincitore dell’Amstel Gold Race, ma non mancherà lo spettacolo, con l’attesa che è tutta per Paul Seixas a caccia del primo successo in una classica di qualità, nonostante i 19 anni. Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti nel dettaglio. BAHRAIN VICTORIOUS BILBAO Pello MARTINEZ Lenny MIHOLJEVIC Fran MIQUEL Pau MOHORIC Matej VAN MECHELEN Vlad ZAMBANINI Edoardo EF EDUCATION-EASYPOSTBATTISTELLA Samuele BAUDIN Alex...🔗 Leggi su Oasport.it

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