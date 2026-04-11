Incidente tra tre auto sull' Aurelia bis due feriti | il tamponamento e poi il frontale

Sabato 11 aprile, alle 11:30, si è verificato un incidente tra tre veicoli sull'Aurelia bis, nel territorio di Monte Romano, tra Monte Romano e Tarquinia. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 10,200 e ha coinvolto un tamponamento e un frontale tra le auto. Due persone sono state trasportate in ospedale in seguito alle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Incidente tra tre auto sull'Aurelia bis, due feriti. È successo tra Monte Romano e Tarquinia intorno alle 11,30 di sabato 11 aprile all'altezza del chilometro 10,200, nel territorio del comune di Monte Romano.La ricostruzione: due feritiLe cause e la dinamica dello scontro sono ancora in fase di.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Incidente stradale, frontale tra due auto: tre feriti trasportati in ospedaleIncidente frontale a Besana Brianza, tre persone vengono trasferite in ospedale in codice giallo. Incidente a Rivalta di Torino: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Una donna apparentemente graveUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in via Alfieri a Rivalta di Torino, tra le frazioni di Gerbole e Tetti...