Un poliziotto della Squadra Mobile di Grosseto è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dalla moto sull’Aurelia. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, e l’agente è stato trasportato in ospedale con ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Grosseto, 6 marzo 2026 – Incidente con un poliziotto grave in ospedale. Accade sull’Aurelia. L’uomo, in forza alla Squadra Mobile di Grosseto, stava procedendo sul mezzo a due ruote quando è caduto. L’uomo avrebbe fatto tutto da solo. Sono stati gli automobilisti di passaggio a prestare i primissimi soccorsi e a chiamare il 118. Arrivato sul luogo, il personale sanitario ha richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso vista la gravità della situazione. Il poliziotto ha riportato un politrauma ed è stato trasferito con il velivolo in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. La strada è rimasta interrotta per consentire i soccorsi e i rilievi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grave poliziotto dopo l’incidente sull’Aurelia: è caduto dalla moto

Leggi anche: Incidente sull'Aurelia, perde il controllo della moto: morto 49enne. La tragedia il giorno di Natale

Senago, paura in via Volta: 15enne grave dopo un incidente in motoOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Contenuti utili per approfondire Grave poliziotto.

Temi più discussi: Il capo della Polizia Pisani: Via la divisa a Cinturrino. Il caso di Rogoredo è chiaro e grave, lo destituiamo subito. Rispetto delle scelte dei pm e dei giudici; Il governo cerca di rimangiarsi il supporto per il poliziotto accusato d’omicidio; Caso Rogoredo, Piantedosi: 'Non può intaccare storia forze polizia'; Rogoredo, Cinturrino: Perdonatemi, pagherò per il mio errore. Trasferiti i colleghi indagati.

Soccorso dai poliziotti a Osimo Stazione dopo un grave malore, 65enne in ospedaleUn 65enne accusa un grave malore e viene soccorso da due poliziotti delle Volanti del Commissariato di Osimo: un agente sollecita la richiesta di intervento del 118 mentre l'altro poliziotto, in ... ansa.it

Poliziotto travolto in A25 durante un soccorso, è grave. Ferito anche l'agente-sindacoE’ stato travolto dall’auto di servizio mentre prestava soccorso ad un camion in panne lungo l’autostrada A25 tra Torre de’ Passeri e Scafa: un poliziotto della stradale di Pratola Peligna di ... ilmessaggero.it

Le testimonianze dei colleghi raccontano un clima inquietante: un poliziotto fuori controllo era noto a tutti, ma nessuno intervenne. E la domanda più grave resta una sola: senza un morto, sarebbe cambiato qualcosa - facebook.com facebook

#Fratoianni su poliziotto di #Rogoredo: grave strumentalizzazione della maggioranza x.com