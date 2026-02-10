Incidente sull' autostrada Palermo-Catania | scontro tra una macchina un furgone e un carro funebre

Questa mattina sull’autostrada Palermo-Catania si è verificato un incidente che ha coinvolto un’auto, un furgone e un carro funebre. Il veicolo funebre, usato per trasportare una salma, si è scontrato con gli altri due mezzi. Per ora non ci sono dati certi sulle cause, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica. Sul posto sono arrivate le ambulanze e la polizia, che hanno gestito il traffico e soccorso i coinvolti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico

Un carro funebre utilizzato per il trasporto di una salma si schianta contro due mezzi lungo l'autostrada. Un incidente si è verificato stamattina, intorno alle 5,30, sulla Palermo-Catania, nel tratto che collega lo svincolo di Scillato alla galleria di Tremonzelli. Sul posto le pattuglie della.

