Scoperta ad Ancona una banca abusiva | oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia

La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una banca abusiva che ha movimentato oltre 4 milioni di euro. La truffa ha coinvolto più di 500 vittime in tutta Italia. Gli investigatori hanno smantellato l’operazione, mettendo fine a un’attività illegale che durava da mesi. La vicenda fa pensare a come alcuni soggetti abbiano approfittato della fiducia di tante persone, creando un sistema illegale senza scrupoli.

ANCONA - Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un'imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L'indagine, denominata 'Golden Tree' e coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, ha portato alla luce un sodalizio criminale capace di movimentare oltre quattro milioni di euro, coinvolgendo più di 500 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. L'organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una "community" dedicata al benessere dei propri membri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

La polizia di Ancona ha scoperto una banca abusiva gestita da un presunto gruppo criminale.

A Napoli, la polizia ha smantellato una banca abusiva che ha truffato più di 500 persone nel sud Italia.

