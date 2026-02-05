Scoperta ad Ancona una banca abusiva | oltre 4 milioni euro movimentati e 500 vittime in tutta Italia Cosa c' è dietro l' operazione Golden Tree

La Guardia di Finanza di Ancona ha smantellato una banca abusiva che aveva movimentato oltre 4 milioni di euro e coinvolto più di 500 persone in tutta Italia. L’indagine ha portato alla scoperta di un sistema illegale che ha truffato tante vittime, molte delle quali ignare di essere state coinvolte in un giro pericoloso. Gli investigatori hanno arrestato alcuni presunti responsabili e sequestrato i fondi. Ora si cerca di fare luce su cosa c'è dietro questa operazione e come funzionava il meccanismo.

ANCONA - Golden Tree, ne sentiremo parlare a lungo. Oltre cinquecento le persone truffate. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno messo fine a un'imponente struttura finanziaria illecita che operava come un istituto bancario parallelo. L'indagine, denominata 'Golden Tree' e coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, ha portato alla luce un sodalizio criminale capace di movimentare oltre quattro milioni di euro, coinvolgendo più di 500 risparmiatori su tutto il territorio nazionale. L'organizzazione operava senza alcuna autorizzazione, presentandosi sotto le spoglie di una "community" dedicata al benessere dei propri membri.

