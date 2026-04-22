La Regione Lombardia ha approvato ufficialmente la Valutazione di impatto ambientale per il primo tratto di un progetto infrastrutturale al Passo del Tonale. L’intervento prevede l’interramento di un tratto della strada nel punto più critico di località Case Sparse, con l’obiettivo di sbloccare il traffico nella zona. La decisione riguarda la realizzazione di una galleria che mira a migliorare la viabilità nella zona.

La Regione Lombardia ha dato il via libera ufficiale alla Valutazione d’impatto ambientale per il primo lotto di un progetto infrastrutturale che trasformerà la viabilità al Passo del Tonale, con l’obiettivo di interrare un tratto della strada nel punto più critico di località Case Sparse. L’operazione, che vede come committente la società Infrastrutture Milano Cortina 2026 spa, prevede un investimento iniziale di 16,5 milioni di euro per la realizzazione di una galleria artificiale e nuovi accessi stradali, con cantieri che dovrebbero durare circa 750 giorni. L’annuncio è arrivato dopo la deliberazione avvenuta martedì presso gli uffici regionali, segnando un punto di svolta per la zona di Ponte di Legno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passo del Tonale: via libera alla galleria per sbloccare il traffico

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