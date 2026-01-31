valanga al passo del tonale travolti otto sciatori tutti salvi

Una valanga si è staccata al Passo del Tonale e ha travolto otto sciatori. Prima un forte boato, poi la neve ha scivolato a velocità impressionante lungo un canalone stretto e ripido chiamato “del Diavolo”. Per fortuna, tutti gli sciatori sono riusciti a uscire illesi.

Prima un boato, poi la neve è precipitata a velocità vorticosa lungo un canalone stretto e scosceso. Lì otto sciatori sono stati travolti dalla valanga nel canalone che, non a caso, si chiama “del Diavolo“. Per loro il finale è stato incredibilmente molto positivo: sono tutti illesi. La slavina, staccatasi dalle pendici del Passo Paradiso del Presena, ha investito il gruppo mentre si trovava in un passaggio fuoripista particolarmente apprezzato dagli sciatori più esperti. Nonostante l’enorme massa precipitata, nessuno è rimasto sepolto e tutti sono riusciti ad uscire incolumi dalla neve. Gli sportivi hanno chiamato il numero di emergenza 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina a Foppolo si è verificata una valanga che ha travolto alcuni sciatori in un'area fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.

Una valanga si è staccata questa mattina a Foppolo, coinvolgendo nove sciatori che stavano facendo fuoripista tra Pitarocca e Valgussera.

