Un ragazzo di 18 anni, cittadino belga, è stato ricoverato in ospedale dopo essere caduto dal quarto piano mentre si trovava al Passo del Tonale con la sua classe. L’incidente è avvenuto nella sera di venerdì 17 aprile e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze. La questione è sotto verifica da parte delle autorità competenti.

Un giovane di 18 anni, cittadino belga in viaggio con la sua classe al Passo del Tonale, è finito all’ospedale dopo una pericolosa caduta avvenuta nella serata di venerdì 17 aprile. Il ragazzo ha tentato una manovra rischiosa scendendo da una finestra al quarto piano di un hotel della zona per raggiungere i compagni, finendo per precipitare lungo la grondaia e colpire un lastricato solare posto al livello del primo piano. L’intervento dei soccorsi e le condizioni cliniche del ferito. Il pericolo si è manifestato intorno alle ore 22:25, quando l’accaduto ha richiesto l’attivazione immediata delle squadre di emergenza. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco volontari di Ponte di Legno, insieme ai sanitari del 118 e agli agenti dei Carabinieri di Breno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Passo del Tonale: salto folle dal 4° piano, diciottenne in ospedale

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