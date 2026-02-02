Forzenigo nominato chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica
Andrea Forzenigo è stato nominato nuovo chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries che si occupa di soluzioni tecnologiche per la logistica, la produzione di beni di largo consumo e batterie. La nomina arriva in un momento in cui l’azienda vuole rafforzare la propria organizzazione e puntare sull’innovazione.
Inizia il percorso professionale nel 1993 in Hewlett Packard, per poi passare nel 1999 a General Electric Power Control, dove è stato operation manager per quattro stabilimenti tra Italia e Europa, che hanno raggiunto riconoscimenti di top performance all’interno del gruppo per ambiente, salute e sicurezza. Nel 2008 entra in Sidel, dove nel corso dei quattordici anni di carriera ricopre prima il ruolo di Vicepresidente Operativo di produzione e successivamente di Vicepresidente Esecutivo delle Industrial Operations, gestendo 15 stabilimenti a livello globale, implementando piani di trasformazione aziendale e garantendo un miglioramento costante di qualità e produttività.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Angelini Technologies
Andrea Forzenigo per dare slancio all’innovazione di Angelini Technologies
Andrea Forzenigo assume il ruolo di Chief Operating Officer di Angelini Technologies–Fameccanica.
Paola Boromei nuova Chief operating officer del Gruppo 24 Ore
Ultime notizie su Angelini Technologies
Angelini Technologies: Andrea Forzenigo nominato Chief Operating Officer(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 feb - Andrea Forzenigo e' stato nominato Chief Operating Officer (Coo) di Angelini Technologies-Fameccanica, ... ilsole24ore.com
Andrea Forzenigo per dare slancio all’innovazione di Angelini technologiesAndrea Forzenigo è nominato Chief Operating Officer (Coo) di Angelini Technologies–Fameccanica, azienda di Angelini Industries. ildenaro.it
TvSei. . Serie D. Derby all’Angelini, L’Aquila dall’ex Pagliari Quarta di ritorno nel Girone F di Serie D col derby dello stadio “Angelini” tra Chieti e Teramo senza tifosi ospiti. Fucili si gioca la panchina dell’Aquila contro l’ex Giovanni Pagliari a Recanati. Trasferta - facebook.com facebook
Barbara Angelini (@BarbaraAngelin5) / Posts / X x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.