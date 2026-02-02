Forzenigo nominato chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica

Andrea Forzenigo è stato nominato nuovo chief operating officer di Angelini Technologies – Fameccanica, l’azienda di Angelini Industries che si occupa di soluzioni tecnologiche per la logistica, la produzione di beni di largo consumo e batterie. La nomina arriva in un momento in cui l’azienda vuole rafforzare la propria organizzazione e puntare sull’innovazione.

Inizia il percorso professionale nel 1993 in Hewlett Packard, per poi passare nel 1999 a General Electric Power Control, dove è stato operation manager per quattro stabilimenti tra Italia e Europa, che hanno raggiunto riconoscimenti di top performance all’interno del gruppo per ambiente, salute e sicurezza. Nel 2008 entra in Sidel, dove nel corso dei quattordici anni di carriera ricopre prima il ruolo di Vicepresidente Operativo di produzione e successivamente di Vicepresidente Esecutivo delle Industrial Operations, gestendo 15 stabilimenti a livello globale, implementando piani di trasformazione aziendale e garantendo un miglioramento costante di qualità e produttività.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Andrea Forzenigo assume il ruolo di Chief Operating Officer di Angelini Technologies–Fameccanica.

