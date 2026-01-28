Davide Sanzi nominato Chief People Officer di McDonald’s Italia

Davide Sanzi è stato nominato nuovo Chief People Officer di McDonald’s Italia. Si occuperà di gestire il personale e le risorse umane dell’azienda nel nostro paese. Sanzi arriva dall’esperienza in Brembo, dove ha coordinato l’organizzazione in vari Paesi.

Davide Sanzi è nominato Chief People Officer di McDonald’s Italia. Il suo primo incarico, dopo la laurea, è stato presso Brembo dove si è occupato di organizzazione per diversi Paesi del gruppo. Successivamente, ha guidato le Risorse Umane e l’Organizzazione di Expo 2015 per 6 anni, ricoprendo poi anche il ruolo di vice direttore operativo. La sua carriera ha poi proseguito in Esselunga, dove ha approfondito l’esperienza in HR, gestendo le relazioni industriali e assumendo la direzione operativa delle insegne dedicate alla ristorazione e alla prossimità. Ha poi accolto la sfida di seguire, come general manager, Soul-K.🔗 Leggi su Ildenaro.it

