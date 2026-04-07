‘Ma che razza di Otello?’ | musica risate e pensieri con la comicità di Marina Massironi

La nona stagione di ‘Sipari Ostellato’ si conclude questa domenica alle 21 al Teatro Barattoni di Ostellato con lo spettacolo ‘Ma che razza di Otello?’. L’attrice e comica Marina Massironi porta in scena la sua interpretazione, combinando musica, risate e riflessioni. La serata rappresenta l’ultima proposta di questa stagione teatrale dedicata alla comicità italiana.

La nona stagione di ‘Sipari Ostellato’ si chiude domenica 12 (ore 21) con una splendida interprete della comicità nazionale, Marina Massironi, in scena al Teatro Barattoni di Ostellato con il suo ‘Ma che razza di Otello?’. Un’ora e mezza di parole, musica, risate e pensieri per capire che alla domanda ‘Ma che razza di Otello?’ c’è una sola risposta, quella di Albert Einstein: ‘Razza: umana’. Ad arricchire la rappresentazione, le musiche dal vivo, eseguite da Monica Micheli. Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. Se ce la racconta Verdi in musica, è un melodramma. Se a raccontarla è un’attrice poliedrica come Marina Massironi, la fosca vicenda del Moro diventa un’esilarante cavalcata fra passioni e intrighi del Cinquecento e dell’Ottocento, con inaspettate e pungenti irruzioni nella stretta attualità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Marina Massironi in Ma che razza di Otello?2026-04-11 19:00:00 2026-04-11 20:30:00 UTC Marina Massironi in Ma che razza di Otello? Via Stefano Jacini, 23, 26011 Casalbuttano CR, Italia Se a raccontarci l’Otello è Shakespeare, è una tragedia. laprovinciacr.it

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