La gente vuole ridere vuole ridere due ore C’è da imparare tutto per lo spettacolo all’arena Santa Giulia | Andrea Pucci posta un video con qualche frecciatina?

Andrea Pucci ha condiviso un video in cui mostra le prove del suo nuovo spettacolo all’arena Santa Giulia, sottolineando la necessità di memorizzare tutto il materiale entro il 31 ottobre. Durante il video, una voce fuori campo chiede “Andrea che stai facendo?”, a cui lui risponde che sta preparando lo spettacolo, evidenziando l’impegno richiesto. Il post include alcune frecciatine implicite sul lavoro di preparazione.

“Andrea che stai facendo?”, gli chiede una voce fuori campo. “Ma come che sto facendo, il 31 ottobre è dopodomani, non vedi qui c’è tutto lo spettacolo nuovo, qui bisogna impararlo a memoria”. Esce di scena Sanremo 2026, ci rientra Andrea Pucci con un video dove annuncia il ritorno in un palazzetto, per l’esattezza “l’Arena di Milano, la Santa Giulia dove hanno fatto le Olimpiadi, 12mila persone”. “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”. Poi conclude: “La gente vuole ridere, vuole ridere due ore”. Se ci sia un rimando alla mancata partecipazione al Festival, come è noto per sua decisione, non è chiaro ma non è il primo video che il comico posta dopo la bagarre sanremese: qualche giorno fa aveva pubblicato un suo sketch nel quale racconta quello che faceva, come tanti, da bambino, ovvero collezioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

