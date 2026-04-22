Passeggiata Bione | il fiume e la seta tra i quartieri di Pescarenico Belledo e Germanedo

Domenica 26 aprile si svolgerà a Lecco una passeggiata intitolata “Bione: il fiume e la seta” che attraverserà i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo. L’evento prevede testimonianze, letture e l’apertura del Santuario della Madonna della Rovinata. L’iniziativa coinvolge i residenti e mira a valorizzare il patrimonio locale, offrendo un percorso tra storia e tradizioni del territorio.

Domenica 26 aprile a Lecco la passeggiata “Bione: il fiume e la seta” tra i quartieri di Pescarenico, Belledo e Germanedo, con testimonianze, letture e l’apertura del Santuario della Madonna della Rovinata. Evento in collaborazione con il progetto “Contratto di Fiume” promosso dal Comune di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cernobbio sul filo di seta: passeggiata tra liberty e archeologia industrialeNell'ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival dedicata al tema "Barche e navette", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia... Italia, orrore durante la passeggiata lungo il fiume: la macabra scopertaMacabra scoperta nella mattinata di oggi nel Pisano, dove il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato dalle acque del...