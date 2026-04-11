Cernobbio sul filo di seta | passeggiata tra liberty e archeologia industriale

Da quicomo.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cernobbio si svolge una passeggiata intitolata “Cernobbio sul filo di seta” nell’ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival, dedicata al tema “Barche e navette”. L’evento è organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e con il supporto del Comune di Cernobbio. La passeggiata si svolge tra edifici in stile liberty e strutture di archeologia industriale.

Nell'ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival dedicata al tema "Barche e navette", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta e con il sostegno del Comune di Cernobbio, organizza la passeggiata creativa “Cernobbio sul filo di seta”. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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