Cernobbio sul filo di seta | passeggiata tra liberty e archeologia industriale

A Cernobbio si svolge una passeggiata intitolata “Cernobbio sul filo di seta” nell’ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival, dedicata al tema “Barche e navette”. L’evento è organizzato dall’associazione Sentiero dei Sogni in collaborazione con la Fondazione Alessandro Volta e con il supporto del Comune di Cernobbio. La passeggiata si svolge tra edifici in stile liberty e strutture di archeologia industriale.

Nell'ambito della quinta edizione del Lake Como Walking Festival dedicata al tema "Barche e navette", l'associazione Sentiero dei Sogni, in sinergia con Fondazione Alessandro Volta e con il sostegno del Comune di Cernobbio, organizza la passeggiata creativa “Cernobbio sul filo di seta”. 🔗 Leggi su Quicomo.it Archeotrekking all'Acquasanta: tour nella borgata tra bellezze liberty, giardini e archeologia industrialeTorna il nostro archeotrekking urbano nel quartiere dell'Acquasanta a Palermo, tra bellezze liberty, giardini e archeologia industriale. Leggi anche: Passeggiata sull'archeologia industriale tra Testaccio e Ostiense Argomenti più discussi: Cernobbio sul filo di seta: passeggiata tra liberty e archeologia industriale; Domenica la passeggiata creativa Cernobbio sul filo di seta. Villa Bernasconi e canti della filanda. Domenica la passeggiata creativa Cernobbio sul filo di seta. Villa Bernasconi e canti della filandaDomenica 12 aprile a Cernobbio una passeggiata creativa tra memoria industriale, musica e architettura liberty, nel segno della tradizione serica. L’iniziativa, promossa da Sentiero dei Sogni, attrave ... ciaocomo.it Cernobbio, i manager promuovono MeloniGiorgia Meloni ottiene un plebiscito a Cernobbio. Un sondaggio realizzato al Forum Teha di Cernobbio tra gli oltre 200 tra manager e imprenditori riuniti sul lago di Como approvano l’operato del ... ilgiornale.it Cernobbio. Da domani prende il via la stagione turistica nel salotto buono del paese. Previsti anche stand di street food. Il 24 e 25 aprile sarà protagonista la motonautica - facebook.com facebook 6 imprenditori su 10 riuniti a Cernobbio per il Workshop sulla Finanza di #TEHA sono preoccupati per le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente sul proprio business e il 76,2% ritiene che l'impatto sull'UE sarà rilevante @ValerioDeMolli su @SkyTG24 x.com