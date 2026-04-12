In un momento in cui le navi restano bloccate nello stretto di Hormuz e i prezzi dei carburanti raggiungono livelli elevati, si registra un aumento dei costi nel settore dei trasporti e dell’energia. Le autorità locali stanno rimborsando i viaggi su treni e bus, ma chiedono un intervento da parte dell’Europa per affrontare le sfide legate all’inflazione e ai rincari dei carburanti. La situazione influisce direttamente sui prezzi dei beni e dei servizi nel porto e nelle altre aree coinvolte.

Navi bloccate nello stretto di Hormuz, il prezzo dei carburanti alle stelle e il mercato dell’energia in difficoltà. Ma non solo, perché se il conflitto in Medio Oriente dovesse durare le conseguenze si preannunciano molto pesanti per l’ economia ravennate: ne è ben conscio il sindaco Alessandro Barattoni. Sindaco, partiamo dal porto. I costi per il noleggio dei container e il carburante sono aumentati moltissimo. È in contatto con gli operatori? "Sì. Già a fine anno, quando c’era stata grande soddisfazione per i record del porto, l’instabilità internazionale destava preoccupazione. E la preoccupazione è prima di tutto umanitaria, ma anche per la situazione economica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, inflazione, carburanti. Rischiamo di pagare caro: "Noi rimborsiamo treni e bus. Ma serve l’aiuto dell’Europa"

Crans-Montana, gli audio dell?orrore: «Aiuto, i miei amici bruciano». La Svizzera: sì alla rogatoria, ma non ci serve il vostro aiutoNel giorno in cui sono state rese note alcune delle registrazioni delle chiamate di emergenza di chi, disperato, si trovava al Constellation nella...

Trasporti, taxi e bus turistici: a Terni è allarme “caro carburanti”Sono oltre mille e duecento le imprese della mobilità professionale su stra nel territorio provinciale: l’incubo degli aumenti per un pieno di diesel...