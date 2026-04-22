In un contesto di tensioni crescenti, un rappresentante delle forze militari ha affermato che le forze armate sono pronte a rispondere con azioni imprevedibili e nuove strategie in caso di ulteriori scontri nella regione. La dichiarazione fa riferimento alla possibilità di infliggere danni significativi alle risorse nemiche, sottolineando la determinazione a difendersi in un eventuale nuovo ciclo di conflitti.

aggiunge la dichiarazione - In un nuovo ciclo di possibili scontri militari, infliggeremo colpi devastanti e inimmaginabili alle rimanenti risorse nemiche nella regione", aggiunge la dichiarazione. "Il nostro campo di battaglia è ancora aperto e pronto a colpire i punti vitali e i simboli di deterrenza del nemico. Non permetteremo al nemico di riorganizzare la propria strategia, per nessun motivo di convenienza".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasdaran, 'pronti a difenderci con sorprese e nuove carte in campo

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