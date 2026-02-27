Usa-Iran yankees pronti alla sfida ai pasdaran | tutte le forze in campo per l’eventuale attacco a Teheran

Gli Stati Uniti si preparano a una possibile azione contro i pasdaran in Iran, con tutte le forze pronte a intervenire in caso di escalation. Nel frattempo, a Ginevra, i negoziatori cercano una soluzione diplomatica, mentre nelle sale operative vengono aggiornati i piani di risposta e le strategie da adottare in eventuali scenari di conflitto. La situazione rimane sotto stretta osservazione da entrambe le parti.

Usa-Iran, diplomazia e deterrenza avanzano su binari paralleli. A Ginevra i negoziatori cercano una via d'uscita, mentre nelle war room si aggiornano piani operativi e opzioni di risposta. Tra pressioni incrociate, timori di escalation e mosse dimostrative, il confronto tra Stati Uniti e Iran si gioca anche sul terreno della proiezione di forza. Molte attività sono visibili, altre emergono da analisi satellitari e tracciamenti indipendenti. La portaerei USS Gerald R. Ford ha lasciato Souda Bay (Creta) dirigendosi verso il Mediterraneo orientale. Con lei una task force composta da incrociatori e cacciatorpedinieri dotati di sistemi Aegis e missili da crociera.

