Al Teatro alla Scala torna “Pelléas et Mélisande” di Claude Debussy, diretto da Romeo Castellucci, a 21 anni dall’ultima rappresentazione e a 118 anni dal debutto sul palcoscenico. L’opera, nota per la sua natura inafferrabile e intensa, richiama l’attenzione del pubblico e della critica. La produzione si inserisce nel calendario scaligero con grande attesa, portando in scena una delle opere più rappresentate del compositore francese.

Inafferrabile come l’acqua, intensa come ogni storia d’amore. Al Teatro alla Scala torna “Pelléas et Mélisande“ di Claude Debussy, regia di Romeo Castellucci, attesissima a 21 anni dall’ultima produzione e a 118 dal debutto scaligero con Toscanini. Nel cast Bernard Richter e Sara Blanch; sul podio lo straordinario direttore d’orchestra, già ospite più volte al Piermarini, Maxime Pascal. Nato a Carcassonne 40 anni fa, residente a Parigi, nel 2008 ha fondato l’ensemble “Le Balcon“, che prende il nome dall’opera teatrale di Jean Genet. Maestro Pascal, quando è iniziata la sua avventura con Debussy? "Nel 2014 ho vinto il concorso al Festival di Salisburgo, dirigevo la Mahler Jugendorchestr, in programma “La Mer“ di Debussy; alla fine del concerto sono stato contattato per dirigere “Pelléas et Mélisande“, è stata la mia prima opera.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pascal nella foresta di Debussy: "Pelléas, prima opera che ho diretto studiando appunti di Abbado e Boulez"

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Temi più discussi: Pascal nella foresta di Debussy: Pelléas, prima opera che ho diretto studiando appunti di Abbado e Boulez; Prima regia d'opera di Castellucci in Italia, Debussy alla Scala; Fine della caccia ricreativa nelle zone di protezione della caccia; L'amore secondo Pelléas et Mélisande.

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