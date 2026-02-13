Foresta Rossa | l' opera anche bresciana in prima nazionale al teatro Bellini di Catania

Nell'anno del 40° anniversario del disastro di Chernobyl, un poema multimediale interroga il rapporto tra esseri umani, tecnologia ed energia, osservando ciò che accade alla Terra quando l'uomo scompare: è l'opera "Foresta Rossa", dal nome della pineta situata a pochi chilometri dalla centrale nucleare colpita dal fallout radioattivo del 26 aprile 1986. La prima nazionale andrà in scena al teatro Massimo Bellini di Catania il 13 e il 14 febbraio: un'opera che parla parecchio bresciano, scritta e diretta da Alessandra Pescetta, docente di Drammaturgia multimediale all'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia, che è partner del progetto.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su foresta rossa

Al Teatro Bellini di Napoli torna la Pink Floyd Legend con l’Opera Rock “The Wall”.

Ultime notizie su foresta rossa

Argomenti discussi: Foresta rossa, la tragedia di Chernobyl diventa uno spettacolo multimediale; Foresta Rossa: LABA Brescia protagonista a Catania per la prima nazionale al Teatro Massimo Bellini - Radio Bruno; Con Foresta Rossa LABA protagonista a Catania; Il 13 e 14 febbraio a Catania il poema multimediale di Alessandra Pescetta.

Foresta Rossa di Alessandra Pescetta con Giovanni Calcagno: il canto della Terra dopo ChernobylIdeato dalla regista, il poema multimediale nasce da un percorso di ricerca condiviso con Calcagno, in scena insieme alla voce di Lisa Gerrard e con il supporto delle musiche di Lorenzo Esposito Forna ... msn.com

Foresta Rossa, un poema multimediale di Alessandra Pescetta e Giovanni CalcagnoForesta Rossa - Il canto della Terra dopo Chernobyl è un poema multimediale ideato e diretto da Alessandra Pescetta, in scena il 13 e 14 febbraio al Teatro Bellini di Catania. Con le voci di Lisa Ge ... repubblica.it

Spettacoli, domani al teatro Bellini di Catania il poema “Foresta rossa” dlvr.it/TQvwrB #Catania #Sicilia #LiveSicilia x.com

Catania, il Teatro Bellini ricorda i 40 anni del disastro di Chernobyl con lo spettacolo "Foresta Rossa" - facebook.com facebook