Il quartiere San Rocco messo al riparo dalle alluvioni partono tre mesi di lavori per le nuove caditoie
Il quartiere San Rocco ha evitato danni gravi grazie alle recenti piogge intense, ma ora si prepara a nuove misure di sicurezza. Da lunedì 23 febbraio, partiranno tre mesi di lavori per installare nuove caditoie e migliorare il sistema fognario. L’intervento rientra nel progetto Pnrr, che mira a proteggere le aree più a rischio. Le operazioni coinvolgeranno diverse vie principali e richiederanno alcune deviazioni temporanee del traffico. La scelta di intervenire subito punta a prevenire alluvioni future e a salvaguardare i residenti.
“L’obiettivo primario di questi lavori partiti a ottobre 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è di rendere il territorio capace di affrontare situazioni di estrema emergenza" A partire da lunedì 23 febbraio prenderanno il via a San Rocco, i lavori idraulici di messa in sicurezza idrogeologica nell’ambito dell’intervento inserito all’interno del più ampio progetto Pnrr dedicato alla tutela del territorio e alla riduzione del rischio di alluvione. L’area interessata, tra le più colpite dall’alluvione del maggio 2023, si trova in sinistra idraulica del fiume Savio ed è ricompresa tra via Alessandro Bonci a sud, via Ponte Europa Unita a nord, e via Savio a ovest.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: La stazione di Montesanto chiude per tre mesi: partono i lavori
Leggi anche: Il sud est asiatico messo in ginocchio dalle alluvioni: almeno 1200 morti tra Indonesia, Sri Lanka e ThailandiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Una visita alla Chiesa di San Rocco a Venezia per scoprire i capolavori nascosti del Tintoretto; Novara Green a San Rocco: i volontari già in azione per la primavera; Genova Pra’, un ponte intitolato a Mons. Giorgio Parodi; I vagoni di San Rocco a Udine: da museo ferroviario a dormitorio abusivo.
Rivoluzione a San Rocco. Sedici milioni alle scuole: così rinasce un quartiereI nastri arancioni e i segnali di lavori in corso testimoniano che il tanto atteso rinnovamento è iniziato. A San Rocco sono partiti i cantieri del progetto Sus (Sviluppo urbano sostenibile), un ... ilgiorno.it
Ferragosto aperto a Monza, San Rocco e i negozi che resistono: Mi giro e i clienti sono scappatiMonza, 13 agoasto 2025 – Chiuse almeno il 70 per cento delle saracinesche anche nel quartiere di San Rocco, tanti i negozi nuovi che però rimangono aperti anche a ferragosto per farsi conoscere. ilgiorno.it
Novara Parrocchia di San Rocco - facebook.com facebook