Il quartiere San Rocco messo al riparo dalle alluvioni partono tre mesi di lavori per le nuove caditoie

20 feb 2026

Il quartiere San Rocco ha evitato danni gravi grazie alle recenti piogge intense, ma ora si prepara a nuove misure di sicurezza. Da lunedì 23 febbraio, partiranno tre mesi di lavori per installare nuove caditoie e migliorare il sistema fognario. L’intervento rientra nel progetto Pnrr, che mira a proteggere le aree più a rischio. Le operazioni coinvolgeranno diverse vie principali e richiederanno alcune deviazioni temporanee del traffico. La scelta di intervenire subito punta a prevenire alluvioni future e a salvaguardare i residenti.

“L’obiettivo primario di questi lavori partiti a ottobre 2025 – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è di rendere il territorio capace di affrontare situazioni di estrema emergenza" A partire da lunedì 23 febbraio prenderanno il via a San Rocco, i lavori idraulici di messa in sicurezza idrogeologica nell’ambito dell’intervento inserito all’interno del più ampio progetto Pnrr dedicato alla tutela del territorio e alla riduzione del rischio di alluvione. L’area interessata, tra le più colpite dall’alluvione del maggio 2023, si trova in sinistra idraulica del fiume Savio ed è ricompresa tra via Alessandro Bonci a sud, via Ponte Europa Unita a nord, e via Savio a ovest.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

