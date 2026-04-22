Parto naturale e spontaneo per un bambino di quasi 5 chili all’ospedale Versilia

All’ospedale Versilia, nei giorni scorsi, una donna ha partorito un bambino di quasi cinque chili. Il parto è avvenuto in modo spontaneo e naturale, senza complicazioni, e il neonato è stato registrato con un peso di 4,890 chili. La madre e il bambino stanno bene, secondo quanto riferito dall’ospedale.

CAMAIORE – All’ospedale Versilia, nei giorni scorsi, mamma Sara ha dato alla luce Andrea, un bambino di 4,890 chili attraverso un parto spontaneo fisiologico. Un evento raro, che ha impegnato a fondo il personale in servizio, poiché in questi casi, quando i nascituri superano i 4,5 chili, sono richieste particolare attenzione clinica e competenze multidisciplinari. “Nei casi con peso alla nascita superiore ai 4–4,5 chili si possono presentare maggiori complessità durante il travaglio e il parto – spiega Martha Traupe, responsabile infermieristico-ostetrica area Materno infantile della Versilia – e la gestione accurata del percorso nascita è fondamentale per garantire la massima sicurezza sia alla madre sia al neonato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Parto naturale e spontaneo per un bambino di quasi 5 chili all’ospedale Versilia Notizie correlate Una super nascita al Versilia: benvenuto Andrea, un bimbo di quasi 5 chiliVersilia, 22 aprile 2026 – All’ospedale Versilia è nato Andrea, un bambino decisamente. Leggi anche: Norma Swenson: La Pioniera di “Our Bodies Ourselves” che Rivoluzionò il Parto Naturale e l’Autonomia Femminile Contenuti e approfondimenti Si parla di: Record di nascite al Goretti: tre parti gemellari in 24 ore celebrano l’eccellenza del reparto (FOTO). Parto spontaneo record, il neonato pesa quasi 5 chiliCAMAIORE: L'evento che ha visto venire alla luce il paffuto bebè è una rarità. Il travaglio seguito con monitoraggio personalizzato, tutto è filato liscio ... toscanamedianews.it Nasce un bamino di quasi 5 chili con parto spontaneo, evento raroAll'ospedale Versilia di Camaiore (Lucca), nei giorni scorsi, mamma Sara ha dato alla luce Andrea, un bambino di 4,890, chili attraverso un parto spontaneo fisiologico. (ANSA) ... ansa.it