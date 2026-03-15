Norma Swenson | La Pioniera di Our Bodies Ourselves che Rivoluzionò il Parto Naturale e l’Autonomia Femminile

Norma Swenson è conosciuta come co-fondatrice del libro rivoluzionario “Our Bodies Ourselves”, che ha contribuito a cambiare il modo di affrontare il parto naturale e l’autonomia femminile. Nel 1958, a 26 anni, ha vissuto un’esperienza traumatica durante il parto nel reparto maternità. La sua storia si intreccia con il movimento femminista e il dibattito sulla salute delle donne.

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