Shai Gilgeous-Alexander è stato eletto Clutch Player 2026, superando con ampio margine Jamal Murray e Anthony Edwards. La decisione è stata annunciata di recente, confermando la sua capacità di incidere nelle situazioni decisive delle partite. La vittoria arriva dopo un anno in cui il giocatore ha mostrato costanza e determinazione in momenti chiave, distinguendosi tra i migliori in questa categoria.

Shai Gilgeous-Alexander è il clutch player del 2026, il giocatore Nba più decisivo nei finali di partita, in volata. Il 27enne canadese, guardia degli Oklahoma City Thunder, conquista il premio battendo con ampio margine gli altri finalisti, Jamal Murray, il regista dei Denver Nuggets, e Anthony Edwards, la guardia dei Minnesota Timberwolves. Il riconoscimento è recente, istituito nel 2023, da allora lo hanno conquistato De’Aaron Fox, poi Steph Curry e lo scorso anno Jalen Brunson. Gilgeous-Alexander è anche considerato il favorito per l’Mvp, è infatti finalista per il premio di miglior giocatore della stagione regolare 2025-26 assieme a Nikola Jokic, il centro serbo di Denver, e Victor Wembanyama, il lungo francese dei San Antonio Spurs.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Partita da decidere? Palla a Shai: Gilgeous-Alexander è il Clutch Player 2026

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