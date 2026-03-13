NBA Freestyle | Shai Gilgeous-Alexander batte il record di Wilt Chamberlain | i Thunder avviati alla dinastia

Shai Gilgeous-Alexander ha stabilito un nuovo record in NBA, superando le prestazioni di Wilt Chamberlain. La partita dei Thunder ha visto il giocatore distinguersi per le sue capacità offensive e atletiche, portando la squadra verso una serie di vittorie importanti. Wilt Chamberlain, considerato uno dei più grandi della storia del basket, era noto per le sue straordinarie doti fisiche e tecniche.

Shai Gilgeous-Alexander da record!. Sapete chi era Wilt Chamberlain? Semplicemente una delle più irreali combinazioni di stazza, atletismo e talento cestitico mai sceso in campo da quando James Naismith ha inventato questo gioco. Un 2.16 costruito come un culturista di Venice Beach, che se avesse partecipato alle Olimpiadi anche nel salto in alto e in lungo avrebbe dato grosso filo da torcere agli specialisti della disciplina. Negli anni in cui ha giocato (dal 1951 al 1973) ha avuto sul basket un effetto paragonabile al Victor Wembanyama di oggi. Chamberlain è anche colui che vanta la più impressionante collezione di record, tuttora imbattuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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