NBA i risultati della notte 13 marzo | Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder show da 51 di Luka Don?i?

Nella notte si sono giocati nove incontri di NBA, con alcune prestazioni che hanno attirato l’attenzione. Shai Gilgeous-Alexander ha guidato l’Oklahoma City Thunder a una vittoria, mentre Luka Doncic ha segnato 51 punti in una partita. I risultati sono stati aggiornati e si riferiscono alle sfide disputate tra le varie squadre della lega.

Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder vincono 104-102 grazie ai 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, che firma anche il record di 127 gare consecutive con almeno 20 punti superando Wilt Chamberlain. Protagonista assoluto anche Luka Don?i?, autore di 51 punti nel successo dei Los Angeles Lakers sui Chicago Bulls. Con 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, gli Oklahoma City Thunder battono 104-102 i Boston Celtics in una sfida tiratissima e il canadese stabilisce il nuovo record di 127 gare consecutive con almeno 20 punti, superando il primato del 1963 di Wilt Chamberlain. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i? Articoli correlati NBA, Shai Gilgeous-Alexander show: Thunder dominano a Milwaukee. Notte da record per i KnicksIl canadese segna 40 punti contro i Bucks, New York travolge Brooklyn con il successo più largo della sua storia. NBA, i risultati della notte (5 gennaio): Oklahoma City cade sulla sirena, Doncic trascina i LakersSono stati otto i match di NBA disputati tra la sera di ieri e questa notte, una notte segnata dal colpo allo scadere che condanna Oklahoma City sul... Approfondimenti e contenuti su NBA i risultati della notte 13 marzo... Temi più discussi: NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi Clippers; NBA, i risultati della notte (5 marzo): Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York, sconfitte casalinghe per Celtics e Bucks; NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e Clippers; NBA, risultati della notte: Brooklyn sorprende Detroit, OKC vince ancora. NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e ClippersSono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. La stella di OKC ha infatti ... oasport.it Shai batte Denver sulla sirena: ecco i risultati della notte! – VIDEOUna notte NBA bella piena con risultati molto interessanti, ecco la carrellata. Partiamo dalla gara con più interesse ovvero dalla vittoria in extremis di Oklahoma City contro Denver. La decide difatt ... generationsport.it Nba, 126 partite sopra i 20 punti: Shai Gilgeous-Alexander e il record impossibile di Wilt Chamberlain infodata.ilsole24ore.com/2026/03/11/126… x.com L'ANGOLO DELL'NBA Immenso ADEBAYO! 83 punti segnati! Di M. G. Altra straordinaria notte in NBA! Ieri notte in Thunder-Nuggets, Shai Gilgeous-Alexander ha eguagliato lo storico record di Wilt Chamberlain di 126 partite consecutive con oltre 2 facebook