Furto con danni alla scuola media | estintori svuotati negli uffici

La scuola media Massimo Stanzione di Orta di Atella è stata presa di mira dai ladri. Questa volta hanno svuotato gli estintori negli uffici, lasciando danni e disagi. Gli studenti e il personale si sono ritrovati davanti a una situazione inaspettata, dopo che era stato annunciato il fine del disagio dei doppi turni. La polizia sta indagando e la scuola si prepara a riparare i danni subiti.

Dopo l’appello a “scegliere la città” e la sua scuola, con l’annuncio della fine del disagio dei doppi turni, la scuola Massimo Stanzione di Orta di Atella finisce nel mirino dei ladri. A riferirlo è stato il sindaco Antonino Santillo che evidenzia come oltre al furto l’istituto sia stato vittima di “violenza gratuita” di atti vandalici con i malviventi che si sono accaniti devastando di tutto: “uffici di segreteria e dirigenza messi a soqquadro, armadietti divelti, estintori svuotati e utilizzati, ambienti resi al momento inagibili al lavoro quotidiano”. Le forze dell’ordine sono state immediatamente allertate e sono in corso gli accertamenti, che meritano tutto l’approfondimento che il caso richiede.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Orta di Atella Ladri Estintori svuotati, muri imbrattati, incendi: baby vandali devastano un deposito comunale Recenti atti di vandalismo hanno causato danni significativi a un deposito comunale. Estintori svuotati per gioco al parcheggio Montefeltro: nei guai tre minorenni, decisive le telecamere Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Orta di Atella Ladri Argomenti discussi: Furto con spaccata nel locale Mastrociccio in centro a Bari: cassa sradicata; Torrevecchia, furto alla scuola Ilaria Alpi: buco nel muro e aula multimediale svuotata; Microscopi rotti, porte divelte, finestre spaccate: minorenni identificati dopo tentativo di furto al 'Pesenti'; Quattro colpi in nove giorni. Ladri anche al Caffé Plessi. Furto con danni alla scuola media: estintori svuotati negli ufficiDopo l’appello a scegliere la città e la sua scuola, con l’annuncio della fine del disagio dei doppi turni, la scuola Massimo Stanzione di Orta di Atella finisce nel mirino dei ladri. casertanews.it In manette dopo una scia di furti e rapinePISA: L'uomo, 40enne, è sospettato di diversi episodi ai danni di donne, spesso anziane, avvenuti tra Ottobre e Dicembre. L'arresto dopo l'ennesimo colpo ... toscanamedianews.it Furto nella notte a Sora ai danni di una tabaccheria. I malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo dei carabinieri. Indagini in corso. #Sora #cronaca #furto #carabinieri facebook 30/1/26.Serie di furti in auto e case,danni alle auto (taglio delle ruote) e vari altri tentativi di furto nei giorni scorsi a Sottomarina, B.S.Giovanni e Ca'Lino: i residenti ritengono che stia girando una squadra di esperti e attrezzati;fermi per ora i furti ai negozi in cent x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.