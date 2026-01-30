Avulss cerca nuovi volontari | al via il 38° percorso formativo per imparare ad assistere i più fragili con cuore e competenza

Avulss apre le iscrizioni per il suo 38° percorso formativo. Dal 16 febbraio al 23 marzo, volontari interessati possono partecipare gratuitamente agli incontri a Ancona, presso CVS Marche, in via della Montagnola. L’obiettivo è preparare nuove persone a offrire assistenza a chi ne ha più bisogno con cuore e competenza.

Da oltre 40 anni, l’Associazione offre sostegno a pazienti, anziani e persone con disabilità, collaborando con ospedali e Servizi Sociali sia in struttura che a domicilio ANCONA- Iscrizioni aperte per partecipare al 38° percorso base per nuovi volontari Avulss. Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno dal 16 febbraio al 23 marzo presso CVS Marche, in via della Montagnola 69a. L’iniziativa, sovvenzionata dal Comune di Ancona, è rivolta a chi desidera entrare a far parte dell’associazione, ma anche ai cittadini interessati ad ampliare le proprie conoscenze verso situazioni di bisogno. In calendario 11 appuntamenti con inizio alle 17:30 durante i quali saranno affrontate varie tematiche necessarie per formare i nuovi volontari.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Avulss ANCONA

Non ci sono più volontari: dopo 43 anni di servizio, chiude l'associazione di volontariato di ChivassoAVULSS significa Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi Socio-Sanitari ed è una realtà nata in Italia con una vocazione precisa: stare accanto alle persone nei luoghi della ... giornalelavoce.it