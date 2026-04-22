Parma vs Pisa trentaquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Parma e Pisa. La squadra locale cerca di ottenere punti utili per mantenere la categoria, mentre gli ospiti, già retrocessi, cercano di concludere la stagione con una prestazione dignitosa. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni sono alle prese con obiettivi diversi. La sfida sarà visibile su alcune piattaforme di trasmissione sportive.

Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I gialloblu cercano l’ultimo passo verso la salvezza, mentre I toscani provano a chiudere con dignità una stagione che li ha condannato alla retrocessione. Parma vs Pisa si giocherà sabato 25 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Tardini. PARMA VS PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I ducali sono alla ricerca di una salvezza che è ormai vicinissima. Con 39 punti la squadra di Cuesta si è messa al riparo da qualsiasi rischio e puntano a chiudere al più presto la pratica salvezza. I toscani invece stanno semplicemente aspettando la fine di una agonia che li ha condotti alla retrocessione.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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