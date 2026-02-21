Guizza | scontro tra bande e fuga a tutta velocità In auto machete taser e spray urticante

Giovedì 19 febbraio, nel quartiere Guizza, una rissa tra gruppi rivali ha portato a una fuga ad alta velocità. Durante la lite, alcuni coinvolti hanno usato un machete, uno ha estratto un taser e un altro ha spruzzato spray urticante. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente, intercettando alcuni mezzi in corsa e bloccando la scena prima che la situazione degenerasse. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sugli episodi esplosivi di quella sera.

Una serata di ordinaria follia si è consumata giovedì 19 febbraio nel quartiere Guizza, dove l'intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato ha evitato che un violento scontro tra bande degenerasse in tragedia. Tutto è iniziato intorno alle 22:45 nel parcheggio di un supermercato in.