Parma manifesti illegali sull’Annunziata | scoppia il caso politico

A Parma, sui muri della chiesa dell’Annunziata sono stati affissi manifesti senza autorizzazione, scatenando un dibattito tra le forze politiche locali. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla questione delle affissioni abusive, con alcune parti che chiedono maggiore controllo e rispetto delle regole. La vicenda ha acceso un confronto tra esponenti politici e cittadini sulla gestione dello spazio pubblico e dei simboli religiosi.

Le mura della Chiesa dell’Annunziata a Parma sono diventate il bersaglio di un atto di affissione illegittima che ha scatenato una forte reazione politica. I manifesti del Fronte Comunista, incollati sulle pareti dell’edificio storico, hanno sollevato interrogativi sulla capacità dell’amministrazione cittadina di tutelare il decoro urbano e di intervenire tempestivamente contro le violazioni del patrimonio locale. Il richiamo alla responsabilità istituzionale e il precedente di Verdi. La deputata della Lega eletta nel territorio parmense, Laura Cavandoli, ha espresso un duro giudizio sull’inerzia del Comune, sollecitando il Sindaco e la sua maggioranza a non ignorare l’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, manifesti illegali sull’Annunziata: scoppia il caso politico Notizie correlate Leggi anche: Manifesti pro-Tirolo unito, scoppia il caso politico: l’Andreas Hofer Bund chiama in causa Trump Manifesti sull’Annunziata, è polemica: "Sfregio al patrimonio, il Comune intervenga"Si accende la polemica a Parma dopo la comparsa di manifesti del Fronte Comunista incollati sulle mura della Chiesa dell’Annunziata.