Manifesti sull’Annunziata è polemica | Sfregio al patrimonio il Comune intervenga

A Parma si solleva un polverone dopo che alcuni manifesti del Fronte Comunista sono stati apposti sulle mura della chiesa dell’Annunziata. La presenza dei cartelloni ha suscitato reazioni di sdegno tra cittadini e rappresentanti locali, che chiedono un intervento del Comune per rimuoverli. La questione ha acceso un dibattito pubblico sulla tutela del patrimonio storico e sull’uso degli spazi pubblici per messaggi politici.

Si accende la polemica a Parma dopo la comparsa di manifesti del Fronte Comunista incollati sulle mura della Chiesa dell’Annunziata. Un episodio che ha scatenato dure reazioni sul fronte politico, con accuse di violazione delle norme e scarsa tutela del decoro urbano. Laura Cavandoli, deputata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Crans-Montana, sfregio al memoriale per le vittime. Polemica sul ComuneIl Comune ha deciso di spostare il memoriale allestito per ricordare coloro che sono morti all'interno del locale Le Constellation Esplode la... Una raccolta di contenuti Si parla di: Manifesti sull’Annunziata, è polemica: Sfregio al patrimonio, il Comune intervenga. Manifesti sull’Annunziata, è polemica: Sfregio al patrimonio, il Comune intervengaAffissioni abusive sulla chiesa nel mirino: critiche all’amministrazione sui tempi di rimozione e sul rispetto delle regole ... parmatoday.it Annunziata verso lo sgombero, il tema discusso in Prefettura: ora la palla passa al ComuneLa sottosegretaria Lucia Borgonzoni: I servizi sociali aiutino chi è in difficoltà. La protesta di Coalizione civica: La gara a chi fa più esposti tra FdI e Lega è ridicola ... ilrestodelcarlino.it