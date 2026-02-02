Manifesti pro-Tirolo unito scoppia il caso politico | l’Andreas Hofer Bund chiama in causa Trump

La protesta si fa più visibile in Trentino e Alto Adige. Manifesti con il volto di Donald Trump e il messaggio del “Tirolo riunificato” sono comparsi in varie zone, tra cui Vallagarina, Brennero e l’Ampezzano. La cosa ha scatenato un dibattito politico e il caso ha preso una piega insolita, con l’Andreas Hofer Bund che coinvolge direttamente l’ex presidente americano. La situazione ora rischia di surriscaldare ulteriormente il clima tra le autorità e le comunità locali.

Cartelloni affissi e poi rimossi tra Vallagarina e Rovereto. Il movimento denuncia una violazione della libertà di espressione e rilancia il tema dell’unità tirolese La notizia è comparsa prima sui bordi delle strade e poi nel dibattito politico: manifesti che annunciano simbolicamente il “Tirolo riunificato”, con il volto di Donald Trump come provocatorio “promotore involontario”, sono stati affissi in Vallagarina, al Brennero e nell’area ampezzana. Alcuni di quei cartelli, comparsi anche a Rovereto, sono stati rimossi dalle forze dell’ordine. Un gesto che ha spinto l’Andreas-Hofer-Bund für Tirol a scrivere direttamente al presidente statunitense e all’ambasciatore Usa a Vienna, denunciando quella che definisce una grave compressione della libertà di espressione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

