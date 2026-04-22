Parco Caracalla l' inaugurazione con Geppo Show

Il 1 maggio apre ufficialmente il Parco Caracalla, con un evento che combina musica, spettacoli e momenti di relax all'aperto. Durante la giornata si terrà il Geppo Show, seguito da un concerto dedicato ai grandi cantautori romani. L’area sarà aperta a visitatori interessati a trascorrere il giorno tra natura, picnic, street food, spettacoli comici e un mercato hippie. L’inaugurazione prevede diverse attività distribuite lungo tutto il parco.

Il 1 maggio inaugura Parco Caracalla. All'apertura ci sarà il Geppo Show e un concertone dedicato alla musica dei grandi cantautori romani, tra natura, picnic, comedy, street food e hippie market.Cos'è Parco CaracallaA pochi passi dalle Terme di Caracalla apre ufficialmente Parco Caracalla, in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Inaugurazione terrazza estiva in parco Sempione con Torre BrancaVenerdì 17 e Sabato 18 aprile, inauguriamo la stagione estiva con un evento esclusivo nella terrazza della parte estiva JustMe Milano, immersa nel... Sassoferrato, la Uil Marche dona i giochi per il parco Albornoz: inaugurazione con il segretario nazionale RonzoniSASSOFERRATO – L’alluvione del 2022 aveva portato ingenti danni anche a Sassoferrato.