Inaugurazione terrazza estiva in parco Sempione con Torre Branca
Venerdì 17 e sabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione della terrazza estiva nel parco Sempione, presso la zona di JustMe Milano. L’evento segna l’apertura della stagione calda, offrendo un punto di ristoro con vista sulla Torre Branca e il verde circostante. La manifestazione prevede un'area dedicata agli ospiti, con attività e servizi pensati per il pubblico durante i due giorni.
Venerdì 17 e Sabato 18 aprile, inauguriamo la stagione estiva con un evento esclusivo nella terrazza della parte estiva JustMe Milano, immersa nel verde di Parco Sempione. Un appuntamento imperdibile per vivere un’esperienza unica tra aperitivo, musica e una vista mozzafiato sulla città.A partire.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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