Inaugurazione terrazza estiva in parco Sempione con Torre Branca

Venerdì 17 e sabato 18 aprile si terrà l’inaugurazione della terrazza estiva nel parco Sempione, presso la zona di JustMe Milano. L’evento segna l’apertura della stagione calda, offrendo un punto di ristoro con vista sulla Torre Branca e il verde circostante. La manifestazione prevede un'area dedicata agli ospiti, con attività e servizi pensati per il pubblico durante i due giorni.