Sassoferrato la Uil Marche dona i giochi per il parco Albornoz | inaugurazione con il segretario nazionale Ronzoni

Ieri mattina, a Sassoferrato, si è svolta l’inaugurazione dei nuovi giochi nel parco Albornoz. La Uil Marche ha donato le attrezzature per aiutare a riparare i danni causati dall’alluvione del 2022. Alla cerimonia, presente anche il segretario nazionale Ronzoni, che ha sottolineato l’impegno del sindacato nel sostenere la comunità locale. La giornata ha visto una buona partecipazione di residenti e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per un gesto concreto di solidarietà.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.