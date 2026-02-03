Sassoferrato la Uil Marche dona i giochi per il parco Albornoz | inaugurazione con il segretario nazionale Ronzoni
Ieri mattina, a Sassoferrato, si è svolta l’inaugurazione dei nuovi giochi nel parco Albornoz. La Uil Marche ha donato le attrezzature per aiutare a riparare i danni causati dall’alluvione del 2022. Alla cerimonia, presente anche il segretario nazionale Ronzoni, che ha sottolineato l’impegno del sindacato nel sostenere la comunità locale. La giornata ha visto una buona partecipazione di residenti e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti per un gesto concreto di solidarietà.
SASSOFERRATO – L'alluvione del 2022 aveva portato ingenti danni anche a Sassoferrato. E proprio nel comune appenninico si è concentrata la solidarietà della Uil Marche che, nell'ambito della sottoscrizione nazionale alla quale hanno partecipato sindacati e Confindustria, ha contribuito a.
