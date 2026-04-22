Parco Archeologico Tindari il 25 aprile accesso gratuito a siti e musei

Il 25 aprile, i visitatori potranno entrare gratuitamente nei siti e nei musei del Parco Archeologico Tindari. L’iniziativa mira a favorire l’accesso pubblico ai luoghi della cultura e a incrementare la conoscenza del patrimonio archeologico e monumentale dell’area tirrenica, che si estende tra Milazzo e Tusa. La giornata si rivolge a chi desidera scoprire le testimonianze storiche della zona senza costi di ingresso.

Avvicinare il pubblico ai luoghi della cultura e promuovere una più ampia conoscenza del vasto patrimonio archeologico e monumentale dell'area tirrenica compresa tra Milazzo e Tusa. Anche il Parco archeologico di Tindari aderisce all’iniziativa che prevede l’apertura gratuita dei luoghi della.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Tindari celebra Sebastiano Tusa: accesso gratuito e iniziative speciali nei siti archeologiciPer la Giornata dei Beni culturali siciliani visite guidate, restauro a porte aperte dei mosaici e cantiere archeologico del teatro Ellenistico... Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei venezianiIn occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna saranno aperti gratuitamente,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: PARCO ARCHEOLOGICO DI TINDARI: INGRESSO GRATUITO IL 25 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE – Regione Siciliana; Beni culturali in Sicilia, ingressi gratuiti nei musei e parchi archeologici nelle principali ricorrenze nazionali; 25 aprile 2026: musei e parchi archeologici gratuiti in Sicilia - guida; L’architetta messinese Mirella Vinci nominata cavaliera della Repubblica. Il Parco Naxos-Taormina cambia idea: prorogata la gestione dei servizi ad AditusCambia idea la direzione del Parco archeologico sulla gestione transitoria dei servizi al pubblico nei siti di Taormina, Naxos e nei Parchi di Tindari e delle Isole Eolie, in attesa dell’aggiudicazion ... sikilynews.it Il sorriso degli dei, spettacoli al parco di TindariVenticinque eventi su dodici siti, tra prosa, lirica, spettacoli itineranti, concerti, mostre e incontri culturali: è l'ossatura della terza edizione de 'Il Sorriso degli Dei', la rassegna organizzata ... ansa.it L’evento, diretto dal Comitato Regionale Sicilia della Croce Rossa, conta sul supporto logistico e istituzionale del Comune di Patti, della Basilica Santuario Maria SS.ma del Tindari e del Parco Archeologico di Tindari. Croce Rossa Italiana - Comitato del Tirren - facebook.com facebook