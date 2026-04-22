Parcheggiano l' auto per passeggiare poi scoprono il tentato furto | denunciata una coppia

Una coppia è stata denunciata dai Carabinieri di Marina di Ravenna dopo essere stata trovata vicino a un’auto con l’intenzione di compiere un furto. I due, entrambi noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici, avevano parcheggiato l’auto prima di tentare di asportare alcuni oggetti. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto e ha portato alla denuncia in stato di libertà dei due individui.

Un tentato furto su un'auto mette nei guai una coppia. I Carabinieri della stazione di Marina di Ravenna hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici, ritenuti i presunti autori di un tentato furto su un’auto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Assalto alle vetrine a Como: coppia di giovani denunciata per tentato furto e danniDue denunce per tentato furto aggravato e danneggiamento a Como nella mattinata di ieri. Furto al chiosco e vetrina presa a sassate: denunciata una coppia di giovaniLa polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un 25enne marocchino senza fissa dimora e una 20enne italiana residente a Carlazzo,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Come raggiungere e dove parcheggiare al Salone del Mobile di Milano: la guida; Parcheggio in cortile: la sosta prolungata è un abuso condominiale; Parcheggi moto in piazza Affari, Rete per Lecco: Ennesima infelice improvvisata; Centro, Frontini sotto attacco: Nella sua visione c'è il colpo mortale. Tolto l'unico parcheggio per residenti a San Pellegrino. Lascia l’auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciateL'episodio è successo nella giornata di ieri a Cossato. Lascia l'auto parcheggiata e la trova con le gomme squarciate ... laprovinciadibiella.it Parcheggiano nel cortile della chiesa per partecipare al funerale, ma vengono multati. Sanzione (salatissima) anche per il carro funebreAvevano parcheggiato l'auto nel cortile della chiesa, per poi partecipare ai funerali di una persona cara. Ma, in aggiunta al momento doloroso, è arrivata un'amara sorpresa: una multa salatissima per ... leggo.it Buongiorno,insultata perché ho chiamato i vigili ,premetto che e da 16 anni che mi parcheggiano sul marciapiede davanti alle finestre(abito ad un piano rialzato)..ma quando ti rispondono anche da arroganti non ci vedo più..e sono anche stata minacciata..se - facebook.com facebook