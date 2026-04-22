Paradosso Leicester | retrocede in League One ma il centro sportivo vale 100 milioni!

Il Leicester City ha subito una retrocessione in League One, la terza divisione del calcio inglese, mentre il suo centro sportivo si distingue per valore stimato intorno ai 100 milioni di euro. Il complesso comprende quattordici campi regolamentari, palestre di ultima generazione e un campo da golf, rendendo il centro sportivo uno dei più sofisticati del settore. La struttura si trova in un’area di proprietà del club e rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo locale.

Quattordici terreni da gioco regolamentari, palestre ultra-moderne e un campo da golf: il centro sportivo del Leicester City è meraviglioso. Peccato che il club, che ha investito oltre 100 milioni di sterline, sia sorprendentemente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paradosso Leicester: retrocede in League One, ma il centro sportivo vale 100 milioni! Notizie correlate Il Leicester retrocede nella terza divisione inglese dieci anni dopo aver vinto la Premier LeagueDopo l'ultimo pareggio il Leicester è sceso in League One, la terza divisione del calcio inglese. Dal sogno al crollo: il Leicester retrocede in terza divisioneABBONATI A DAYITALIANEWS Una retrocessione che segna la fine di un’era Quella che un tempo sembrava una favola senza fine si è trasformata in un...