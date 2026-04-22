Dal sogno al crollo | il Leicester retrocede in terza divisione

Il Leicester City, una volta considerato un esempio di successo nel calcio inglese, ha subito una storica retrocessione in terza divisione. Dopo anni di partecipazioni nelle categorie superiori, la squadra si trova ora a dover affrontare questa difficile realtà, segnando un punto di svolta nella sua storia. La squadra ha perso il passo nelle ultime stagioni, culminando in questa decisione ufficiale da parte delle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una retrocessione che segna la fine di un’era. Quella che un tempo sembrava una favola senza fine si è trasformata in un incubo. Il Leicester City è ufficialmente retrocesso in League One, la terza divisione del calcio inglese, al termine di una stagione disastrosa. Una caduta impressionante se si pensa che solo dieci anni fa, nel 2016, il club scriveva la storia vincendo una clamorosa Premier League. Dall’impresa con Ranieri al tracollo attuale. Guidati da Claudio Ranieri, con protagonisti come Jamie Vardy, Riyad Mahrez e N’Golo Kanté, le Foxes avevano conquistato il mondo del calcio. Oggi, invece, devono fare i conti con una realtà ben diversa: una seconda retrocessione consecutiva che li ha trascinati in una crisi profonda e inattesa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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