Tutti i ' nodi' del Semestre Filtro | studenti e famiglie al primo Infoday pratico per gli aspiranti medici

L'Infoday organizzato da MedCampus ha attirato molti studenti e famiglie, perché rappresenta un'occasione concreta per capire come funziona il nuovo sistema di accesso a medicina. Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto fare domande ai tutor e ricevere spiegazioni dettagliate sui passaggi da seguire. In particolare, sono stati illustrati i vari step del Semestre Filtro, un momento decisivo per chi sogna di diventare medico. La giornata ha visto anche la partecipazione di studenti già iscritti, pronti a condividere le loro esperienze dirette.

Ancora una volta l'Infoday dedicato al nuovo sistema di accesso a medicina, organizzato da MedCampus, ha fatto registrare un grande successo. Tantissimi studenti, con relative famiglie, hanno affollato l'aula Turtur del Policlinico Riuniti di Foggia, per fare chiarezza sulla 'rivoluzione' che ha ufficialmente mandato in pensione i vecchi test estivi per introdurre il complesso meccanismo del 'Semestre Filtro'. L'incontro è nato con l'obiettivo di offrire strumenti concreti in un momento di profonda incertezza legislativa. Non si è trattato di una semplice conferenza teorica, ma di un percorso immersivo volto a spiegare come la preparazione debba oggi trasformarsi: non più una 'maratona di quiz' dell'ultimo minuto, ma un impegno accademico costante sin dai primi mesi.