gli studenti di infermieristica insegnano il primo soccorso a quelli delle superiori

Gli studenti di Infermieristica stanno insegnando il primo soccorso agli studenti delle scuole superiori. Il motto

Il motto "Due mani sul torace ti salvano la vita" campeggia ora sulle magliette degli studenti del liceo Torricelli Ballardini e dell’ istituto Oriani di Faenza, protagonisti di un percorso formativo che li ha visti apprendere le manovre di primo soccorso direttamente dai colleghi più grandi della facoltà di Infermieristica. Il progetto fa parte del service ’Come salvare una vita’, da una proposta distrettuale del Rotary declinata insieme al Rotaract. E così 71 studenti, di cui 27 dell’indirizzo Biotecnologie Sanitarie dell’Oriani e 44 del percorso a curvatura biomedica del Liceo, si sono trasformati in veri e propri ambasciatori del primo soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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