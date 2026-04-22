Una clinica su ruote, chiamata “Veicolo della Speranza”, progettata per offrire assistenza medica a Gaza, non ha ancora ottenuto l’autorizzazione per entrare nella Striscia. La struttura mobile, che potrebbe accogliere fino a 200 bambini al giorno, si trova ai confini di Gaza in attesa di permessi. La situazione ha provocato ritardi nel suo ingresso, impedendo l’accesso alla zona che necessita di supporto sanitario.

Il “Veicolo della Speranza” non ha ancora ricevuto l’autorizzazione per entrare nella Striscia. Potrebbe assistere fino a 200 bambini al giorno Dopo un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, uno deisuoi ultimi desideriresta ancora incompiuto. Infatti, la Papamobile che il pontefice aveva voluto trasformare in una clinica mobile destinata ai bambini della Striscia di Gazanon è mai arrivata a destinazione. Il progetto, come riportato dalla Bbc, prevedeva la riconversione del mezzo simbolo del pontificato in un presidio sanitario itinerante capace di fornire cure primarie in un territorio segnato da una crisi umanitaria prolungata. Secondo le stime, la clinica mobile potrebbe assistere fino a 200 bambini al giorno, offrendo visite mediche, medicinali e interventi di primo soccorso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papamobile clinica, il sogno di Papa Francesco bloccato ai confini di Gaza

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