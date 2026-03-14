A Pistoia il 13 marzo si è tenuta la presentazione del volume intitolato Amore senza confini, evento che ha coinciso con l’anniversario dell’elezione di Papa Francesco. La cerimonia ha attirato l’attenzione di pubblico e media, riunendo diverse personalità. La giornata ha celebrato il ricordo di quel giorno speciale, segnando un momento di riflessione e confronto sulla figura del pontefice.

La presentazione del volume intitolato Amore senza confini ha avuto luogo a Pistoia il 13 marzo, data che segna l’anniversario della salita al Soglio Pontificio di Papa Francesco. L’incontro si è svolto nella Sala Maggiore del Comune, riunendo autorità locali e accademici per analizzare il pensiero sociale e teologico del Pontefice con sulla carità cristiana. Il libro, curato da Angela Ales Bello, offre una lettura filosofica delle encicliche e delle lettere apostoliche di Bergoglio. L’evento è stato promosso dalla sezione pistoiese di Fidapa BpW Italy, guidata da Eleonora Santanni, e dalla Fondazione Francis Bacon sotto la presidenza del Professore Alessandro Pagnini, entrambi presenti all’inaugurazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: l’amore senza confini di Papa Francesco

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