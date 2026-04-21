La papamobile trasformata in clinica non è ancora arrivata a Gaza

La “papamobile” convertita in clinica, un progetto annunciato mesi fa, non ha ancora raggiunto Gaza. La struttura, che avrebbe dovuto fornire assistenza medica, è pronta da tempo, ma le autorità israeliane non hanno concesso il permesso di attraversare i confini. La situazione ha ritardato l’arrivo della struttura, lasciando in sospeso le intenzioni di papa Francesco di portare aiuto in quella regione.

Fu uno degli ultimi desideri di papa Francesco: è pronta da mesi, ma Israele non ha mai autorizzato il suo spostamento nella Striscia L’auto è stata appositamente trasformata in una clinica mobile ed è pronta ormai dallo scorso novembre, tuttavia si trova ancora in una teca di vetro a Betlemme, in Palestina, perché le autorità israeliane non hanno mai autorizzato il suo spostamento nella Striscia. Israele, infatti, sta continuando a limitare l’ingresso di aiuti umanitari e beni di prima necessità nel territorio. Questa papamobile è una Mitsubishi ed era stata donata a papa Francesco da Mahmoud Abbas, il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese (l’organo che governa limitatamente alcune parti della Cisgiordania), durante una visita nella regione nel 2014.🔗 Leggi su Ilpost.it

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