Il Papa ha visitato la Guinea Equatoriale e ha rivolto un messaggio ai fedeli, affermando che le ricchezze naturali dovrebbero essere una benedizione per tutti. Durante il discorso, ha invitato alla cooperazione tra le persone e ha incoraggiato a lavorare insieme per il bene collettivo. Ha anche sottolineato la presenza di una fame di futuro, sperando che possa essere un futuro abitato dalla speranza.

Ilviaggio in Africadi Papa Leone sta per volgere al termine con il suo rientro in Vaticano previsto per la giornata di domani. Per la seconda giornata in Guinea Equatoriale, ilPontefice è arrivato nella città di Mongomo per celebrare la messa, poi si sposterà a Bata per una visita al carcere. Infine ci sarà il rientro nella capitale Malabo. Durante la celebrazione della messa, il Papa ha chiesto a più riprese una equa distribuzione delle risorse in quello che è un Paese piegato dallo sfruttamento più volte denunciato anche da organizzazioni internazionali. Papa Leone ha ribadito che,“tante sono le ricchezze naturali di cui il Creatore vi ha dotato”,esortando i fedeli alla cooperazione, affinché possano essere una“benedizione”per tutti.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Papa Leone XIV in Guinea Equatoriale: “Ricchezze naturali siano benedizione per tutti”

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